13 Ocak Perşembe Balıkesir, Bursa’da bugün okullarda ders işlenmeyecek mi? Balıkesir, Bursa’da okullar tatil mi edildi?

Balıkesir, Bursa'da okullar tatil mi edildi? Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar tarafından kar tatili ile ilgili açıklamalar yakından takip edilir oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde valiliklerden olumsuz hava koşullarından dolayı kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki 13 Ocak Perşembe Balıkesir, Bursa'da yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Balıkesir ve Bursa valiliklerinden açıklama geldi mi? Okullarda bugün ders işlenecek mi yoksa tatil mi olacak? İşte yanıtı…
13 OCAK PERŞEMBE BALIKESİR, BURSA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Balıkesir ve Bursa Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.