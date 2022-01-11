Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman? AÖL giriş nasıl yapılır? Online mı yoksa yüzyüze mi olacak? 2022 MEB takvimi

AÖL giriş nasıl yapılır? Lise eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce kişi 2022 yılının başlamasıyla birlikte sınavların hangi tarihte düzenleneceğini merak etmeye başladı. Başarılı notlar alarak okulundan mezun olmak isteyenler ders çalışmayı sürdürürken AÖL sınav giriş ekranını da araştırır oldu. Peki Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman? Online mı yoksa yüzyüze mi gerçekleşecek? 2022 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi açıklandı mı? İşte AÖL sınavına dair tüm bilgiler…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ DÜZENLENECEK?
Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.
Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır.