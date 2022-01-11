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    • 11.01.2022 17:11
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    • 11.01.2022 17:11
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Enes Kara paylaşımı

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Enes Kara ile ilgili bir paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında Enes'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır... " dedi.

    Ömer Çelik’ten Enes Kara paylaşımı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir." ifadesini kullandı.


    Çelik, sosyal medya hesabından, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

    Enes Kara'nın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

    "Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır."
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