Esenyurt'ta çocukların "sigara kavgası" meydan savaşına döndü! Valilikten flaş açıklama: 7 şüpheli yakalandı!

HEDEFTEKİ ESNAF SALDIRI ANINI ANLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre, saldırının hedefi olan pasajda kuruyemişçi olarak çalışan ve 7 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye sığındığını belirten Omar Cüneyd "Biz sürekli buna benzer tahriklere maruz kalıyorduk ama bu boyuttaki bir saldırıyla ilk kez karşılaştık.