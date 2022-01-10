Esenyurt'ta çocukların "sigara kavgası" meydan savaşına döndü! Valilikten flaş açıklama: 7 şüpheli yakalandı!

Olay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk, sokakta karşılaştıkları Filistin uyruklu iki çocuktan sigara istedi.
Filistinli çocukların bu talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Çocuklar arasındaki tartışma, düğün eğlencesi için orada bulunan kalabalığa sıçramasıyla bir anda meydan savaşına döndü. Taşların ve sopların havada uçuştuğu kavgada yabancı uyruklu grup, Arap esnafın çoğunlukta olduğu bir pasaja sığınarak linç edilmekten son anda kurtuldu.
PASAJA TAŞ YAĞDIRDILAR
Bu esnada taşkınlığın pasaja da sıçradığını fark eden yetkililer iş yerinin kepenklerini indirdi. Kalabalık grup ise sinirini pasajdan çıkardı. "Burası Suriye Değil, Türkiye" sloganları eşliğinde taş, sopa ve sandalyelerle pasajın dış cephesine zarar verildi.