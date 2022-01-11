Başkan Erdoğan'nın "Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri” projesiyle gençlerin mesleği olacak





Talepte ciddi bir artış yaşandı. Bu yılın sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezlerine dahil etmeyi planlıyoruz.

Özel sektörün destek vermediği mesleki ve teknik eğitim başarıya ulaşamaz. OSB'de yer alan tüm sektörlerimiz eğitim süreçlerine dahil olacak.

Organize sanayi bölgelerinin içinde okullar olacak. Bunu Çin, Japonya başarıyor... Biz neden başarmayalım? Aynısını biz de yapacağız.