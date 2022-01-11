Başkan Erdoğan'nın "Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri” projesiyle gençlerin mesleği olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri açılış programında konuştu. Yeni mesleki eğitim programlarını duyurdu:
Eğitim sistemi açısından çığır açan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. OSB'lerimiz eğitim alanında sorumluluk üstleniyor.
Teori ile pratiği başarı ile buluşturan bu projenin ülkemiz, öğrenci, öğretmenlerimiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum.
Mesleki ve teknik alandaki tecrübemizi uluslararası taşımak için yeni adım atıyoruz. Uluslararası mesleki ve teknik liselerle gönül coğrafyamızdan gelecek gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız.
Talepte ciddi bir artış yaşandı. Bu yılın sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezlerine dahil etmeyi planlıyoruz.
Özel sektörün destek vermediği mesleki ve teknik eğitim başarıya ulaşamaz. OSB'de yer alan tüm sektörlerimiz eğitim süreçlerine dahil olacak.
Organize sanayi bölgelerinin içinde okullar olacak. Bunu Çin, Japonya başarıyor... Biz neden başarmayalım? Aynısını biz de yapacağız.