Çocuk pornosu satan ve satın alanlara operasyon! Aralarında doktor da var

Şüphelilerden 2'si hakkında aynı konu ve suç tarihlerinde başka dosyalardan işlem yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine 44 şüphelinin adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Bu şüphelilerden de 41'i yakalandı.

1 DOKTOR, 1 POLİS, 2 ASKER

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4'ünün kamu kurumlarında görevli personel olduğu anlaşıldı. Bu 4 şüphelinin doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaş olarak görev yapan kamu görevlileri oldukları öğrenildi.