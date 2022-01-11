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    • 11.01.2022 11:31
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    • 11.01.2022 11:31
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    Çocuk pornosu satan ve satın alanlara operasyon! Aralarında doktor da var

    Telegram uygulaması üzerinden “çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüler satan veya satın alan 46 kişiye operasyon yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında doktor, polis ve askerlerin de olduğu ortaya çıktı. İşte şok detaylar...

    Çocuk pornosu satan ve satın alanlara operasyon!

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda Telegram uygulamasındaki gruplarda çocukların cinsel istismarına konu olabilecek içerikteki müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı belirlendi.

    46 KİŞİYE OPERASYON

    Sabah'ın haberine göre yapılan araştırmalarda görüntüleri satan veya satın alan 46 şüpheli tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüphelilerle ilgili "çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma" suçundan soruşturma yapıldı.

    Şüphelilerden 2'si hakkında aynı konu ve suç tarihlerinde başka dosyalardan işlem yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine 44 şüphelinin adreslerine operasyon gerçekleştirildi. Bu şüphelilerden de 41'i yakalandı.

    1 DOKTOR, 1 POLİS, 2 ASKER

    Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4'ünün kamu kurumlarında görevli personel olduğu anlaşıldı. Bu 4 şüphelinin doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaş olarak görev yapan kamu görevlileri oldukları öğrenildi.
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    Haberler Güncel Çocuk pornosu satan ve satın alanlara operasyon! Aralarında doktor da var
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