12 Ocak İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da bugün okullar tatil mi olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

İstanbul'da bugün okullar tatil mi olacak? Milyonlarca öğrenci ve velisi hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı haberlerinin üzerine konuyla ilgili son gelişmeleri araştırır oldu. İstanbul'da kar yağıp yapmayacağını merak eden vatandaşlar okulların da bu nedenle yarın tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi mi? 12 Ocak İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte öğrenciler, öğretmen ve velileri yakından ilgilendiren bilgiler…
İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
İstanbul'da bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nde açıklama geldiğinde haberimizden yer alacaktır.
12 OCAK İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminine göre; Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.