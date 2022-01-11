12 Ocak Çanakkale’de okullarda kar tatili olacak mı? Çanakkale’de bugün okullar tatil mi? Çanakkale Valiliği açıklaması…

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."