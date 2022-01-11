12 Ocak Çanakkale’de okullarda kar tatili olacak mı? Çanakkale’de bugün okullar tatil mi? Çanakkale Valiliği açıklaması…

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den peşpeşe gelen hava durumu uyarılarının ardından hangi illerde okulların yarın tatil edileceğine ilişkin bilgiler de araştırma konusu oldu. Çanakkale'de yaşayan öğrenci, öğretmen, velilerin merakla beklediği kar tatili açıklaması geldi mi? 12 Ocak Çanakkale'de okullarda kar tatili olacak mı? İşte Çanakkale Valiliği kar
12 OCAK ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.
Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: