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    • 12.01.2022 06:13
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    12 Ocak Çanakkale’de okullarda kar tatili olacak mı? Çanakkale’de bugün okullar tatil mi? Çanakkale Valiliği açıklaması…

    Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çanakkale'de okullarda kar tatili olacak mı? Çanakkale Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Valiliklerden olumsuz hava şartlarından dolayı peşpeşe kar tatili açıklaması gelmeye başladı. Peki Çanakkale'de okullarda işlenen derslere ara verilecek mi yoksa devam edecek mi? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    Çanakkale’de yarın okullar tatil mi?

    Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den peşpeşe gelen hava durumu uyarılarının ardından hangi illerde okulların yarın tatil edileceğine ilişkin bilgiler de araştırma konusu oldu. Çanakkale'de yaşayan öğrenci, öğretmen, velilerin merakla beklediği kar tatili açıklaması geldi mi? 12 Ocak Çanakkale'de okullarda kar tatili olacak mı? İşte Çanakkale Valiliği kar

    12 OCAK ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.

    Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

        Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."
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        Haberler Güncel 12 Ocak Çanakkale’de okullarda kar tatili olacak mı? Çanakkale’de bugün okullar tatil mi? Çanakkale Valiliği açıklaması…
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