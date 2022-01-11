Başkan Erdoğan Yunanistan ve El Salvador büyükelçilerinin güven mektubunu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in güven mektubunu kabul etti.



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti.

Kabul töreninde Büyükelçi Lazaris tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu.

Daha sonra Büyükelçi Lazaris ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

EL SALVADOR BÜYÜKELÇİSİNİN GÜVEN MEKTUBUNU KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Calderon'un eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.