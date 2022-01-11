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    • 11.01.2022 18:06
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    Başkan Erdoğan Yunanistan ve El Salvador büyükelçilerinin güven mektubunu kabul etti

    Son dakika haberleri... Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in ve El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un güven mektubplarını kabul etti.

    Başkan Erdoğan güven mektuplarını kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in güven mektubunu kabul etti.

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti.

    Kabul töreninde Büyükelçi Lazaris tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu.

    Daha sonra Büyükelçi Lazaris ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    EL SALVADOR BÜYÜKELÇİSİNİN GÜVEN MEKTUBUNU KABUL ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Calderon'un eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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