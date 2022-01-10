Nevşehir Valisi'nden açıklama: Sokaklarda sopayla yürüyen Suriyeliler ev hapsine alındı

Bir gazetecinin sorusu üzerine Becel, önceki gün sosyal medyada yayımlanan görüntüde, sopalarla kent sokaklarında dolaştıkları görülen Suriye uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığını, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'sinin nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını, birinin de ev hapsine alındığını belirtti.

Nevşehir Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, "Suriyelilerin ellerinde sopa ile Nevşehir sokaklarında dolaşırken görüntüleri" şeklindeki paylaşımın ardından harekete geçildiği, servis edilen görüntüyle ilgili inceleme yapıldığı, 12 Aralık 2021 akşamına ait görüntünün düğünden dağılım sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedilmişti. Açıklamada, sosyal medya hesabında paylaşımı yapan kişi ve ellerinde sopa olan iki kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.