Urfa Şehidi, babaevinden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne kaldırıldı. Urfa Şehidi Piyade Onbaşı Enes Koç cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

Edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı diledi.