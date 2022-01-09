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    • 09.01.2022 16:38
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    Son dakika: Türkiye şehitlerini uğurladı! Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

    Son dakika... Şanlıurfa - Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilen bomba nedeniyle 3 eve şehit acısı düştü. 3 askerimiz için Kahramanmaraş, Mersin ve İstanbul'da cenaze töreni düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

    Türkiye şehitlerini uğurladı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa Akçakale'nin Suriye Tel Abyad hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu Piyade Teğmen Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un şehit düştüğünü duyurdu.

    3 şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak tören için GAP Havalimanı'na getirildi. Törenin ardından şehit Alyakut'un cenazesi Kahramanmaraş'a, şehit Ulupınar'ın cenazesi Mersin'e, şehit Koç'un cenazesi ise İstanbul'a gönderildi.

    Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un cenazesi helallik alınması için Bahçelievler'deki al bayraklarla donatılan babaevine getirildi.

        Urfa Şehidi, babaevinden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne kaldırıldı. Urfa Şehidi Piyade Onbaşı Enes Koç cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

        Edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı diledi.
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