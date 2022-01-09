Denizli son dakika deprem mi oldu? 9 Ocak Denizli kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Denizli depremi açıklaması geldi…

Denizli son dakika deprem mi oldu? 9 Ocak Denizli kaç şiddetinde deprem oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılır oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli depremi açıklaması geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin detayları belli oldu, daha önce Denizli'de yaşanan diğer depremler de merak edildi. İşte tüm bilgiler...
DENİZLİ SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre; 14:15'te merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak açıklandı.
DENİZLİ'DE YAŞANAN DEPREMLER
19 Kasım 1717 Depremi
Denizli'de oluşan depremde kentteki tüm binaların yerle bir olmuş, tarihi Kaleiçi Çarşısı tamamen yıkılmış ve 6 bin insan hayatını kaybetmiştir.
20 Eylül 1899 Depremi
Aydın, Nazilli ve Denizli'de sabaha karşı saat dörtte başlayıp 40 saniye süren 1899 depreminde çok şiddetli sarsıntılar oluşmuş önemli derecede can ve mal kaybına sebep olmuştur. Etki oluşturduğu alanlarda 2 köy ve 2 bin evi yok eden deprem, 800 kişiyi yaralamış 1000 kişinin de yaşamını yitirmesine neden olmuştur.
19 Temmuz 1933 Depremi
Çivril'de başlayan 5.7 büyüklüğündeki deprem 20 kişinin ölümüne sebep olmuştur.
11 Mart 1963 Depremi
Denizli'nin Merkezinde 11 Mart 1963 yılında 5.5 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.
13 Haziran 1965 Depremi
Takvimler 13 Haziran 1965 yılını gösterirken Honaz 'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden dolayı 14 kişi hayatını kaybederken 217 kişi ise yaralandı.