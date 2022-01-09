Denizli son dakika deprem mi oldu? 9 Ocak Denizli kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Denizli depremi açıklaması geldi…

19 Ağustos 1976 Depremi

Denizli'de 19 Ağustos 1976 yılında meydana gelen 4.9 büyüklüğünde ki deprem de 4 kişi yaşamını yitirmiş 28 kişi de yaralanmıştı.

Bu depremden sonra kayıtlara geçen, 887 evde ağır hasar, 2 bin 922 evde orta hasar ve 4 bin 180 evde de hafif hasar meydana gelmiştir. Ancak o zamanın şartlarında çeşitli yollarla ağır ve orta hasarlı evler, hafif hasarlı diye kayıt tutulmuş, yapılan ufak tefek tamiratlardan sonra hala bu evlerde insanlar yaşamaya devam etmiştir.

21 Nisan 2000 Depremi

Uzun süre sallanmayan Denizli'yi merkez üssü Honaz olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem sarstı.

23 Temmuz 2003 Depremi

Buldan'da 23 Temmuz 2003 yılında 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi.



20 Temmuz 2019 Depremi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başlayan ve büyüklüğü 5.5 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Aynı gün yine merkez üssü Acıpayam olan 4.8 ve 4.5 şiddetinde depremler meydana gelmiş bu depremler sonucu can kaybı yaşanmazken, evlerde çok büyük miktarlarda hasarlar oluşturmuştur.





8 Ağustos 2019 Depremi

Merkez üssü Bozkurt olan ve 6.0 şiddetinde olduğu ölçülen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt olan ve 6.0 büyüklüğündeki depremin Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur'da da hissedilmiştir. Can kaybının yaşanmadığı depremde çok sayıda evde hasar meydana gelmiştir.