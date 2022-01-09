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    • 09.01.2022 14:47
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    • 09.01.2022 15:01
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    Denizli son dakika deprem mi oldu? 9 Ocak Denizli kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Denizli depremi açıklaması geldi…

    Denizli son dakika deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden vatandaşlar hemen araştırmalara başladı ve gerçekten olup olmadığı kaç şiddetinde yaşandığı bilgileri merak edildi. Peki 9 Ocak Denizli kaç şiddetinde deprem oldu? Hemen Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklamalarına bakılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) son dakika açıklama geldi. İşte güncel Denizli depremine dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    Denizli son dakika deprem mi oldu?

    Denizli son dakika deprem mi oldu? 9 Ocak Denizli kaç şiddetinde deprem oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılır oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli depremi açıklaması geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin detayları belli oldu, daha önce Denizli'de yaşanan diğer depremler de merak edildi. İşte tüm bilgiler...

    DENİZLİ SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD verilerine göre; 14:15'te merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak açıklandı.

    DENİZLİ'DE YAŞANAN DEPREMLER

    19 Kasım 1717 Depremi
    Denizli'de oluşan depremde kentteki tüm binaların yerle bir olmuş, tarihi Kaleiçi Çarşısı tamamen yıkılmış ve 6 bin insan hayatını kaybetmiştir.

    20 Eylül 1899 Depremi
    Aydın, Nazilli ve Denizli'de sabaha karşı saat dörtte başlayıp 40 saniye süren 1899 depreminde çok şiddetli sarsıntılar oluşmuş önemli derecede can ve mal kaybına sebep olmuştur. Etki oluşturduğu alanlarda 2 köy ve 2 bin evi yok eden deprem, 800 kişiyi yaralamış 1000 kişinin de yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

    19 Temmuz 1933 Depremi
    Çivril'de başlayan 5.7 büyüklüğündeki deprem 20 kişinin ölümüne sebep olmuştur.

    11 Mart 1963 Depremi
    Denizli'nin Merkezinde 11 Mart 1963 yılında 5.5 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

    13 Haziran 1965 Depremi
    Takvimler 13 Haziran 1965 yılını gösterirken Honaz 'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden dolayı 14 kişi hayatını kaybederken 217 kişi ise yaralandı.

        19 Ağustos 1976 Depremi
        Denizli'de 19 Ağustos 1976 yılında meydana gelen 4.9 büyüklüğünde ki deprem de 4 kişi yaşamını yitirmiş 28 kişi de yaralanmıştı.
        Bu depremden sonra kayıtlara geçen, 887 evde ağır hasar, 2 bin 922 evde orta hasar ve 4 bin 180 evde de hafif hasar meydana gelmiştir. Ancak o zamanın şartlarında çeşitli yollarla ağır ve orta hasarlı evler, hafif hasarlı diye kayıt tutulmuş, yapılan ufak tefek tamiratlardan sonra hala bu evlerde insanlar yaşamaya devam etmiştir.

        21 Nisan 2000 Depremi
        Uzun süre sallanmayan Denizli'yi merkez üssü Honaz olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem sarstı.

        23 Temmuz 2003 Depremi
        Buldan'da 23 Temmuz 2003 yılında 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

        20 Temmuz 2019 Depremi
        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başlayan ve büyüklüğü 5.5 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Aynı gün yine merkez üssü Acıpayam olan 4.8 ve 4.5 şiddetinde depremler meydana gelmiş bu depremler sonucu can kaybı yaşanmazken, evlerde çok büyük miktarlarda hasarlar oluşturmuştur.



        8 Ağustos 2019 Depremi
        Merkez üssü Bozkurt olan ve 6.0 şiddetinde olduğu ölçülen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt olan ve 6.0 büyüklüğündeki depremin Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur'da da hissedilmiştir. Can kaybının yaşanmadığı depremde çok sayıda evde hasar meydana gelmiştir.
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