Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor | 9- 10 Ocak 2022 HAVA DURUMU

İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR GELİYOR

Yeni haftada üç büyükşehirde de yağış bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacak. Kentte çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak.