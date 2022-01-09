Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor | 9- 10 Ocak 2022 HAVA DURUMU

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak.
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek. Batı bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece altına inecek.
YURDUN BÜYÜK BİR KISMI ETKİLENECEK
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek.