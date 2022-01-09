Başkan Erdoğan Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret etti! Yanına topla gelen Maylo'yla dakikalarca oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.
O anları sosyal medya hesaplarından, "İsmi Maylo... Bugün ziyaret ettiğim, Beykoz Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost... Her topu havada kaptı" notuyla paylaştı. Maylo'nun sahibi tarafından sokağa terk edildiği ortaya çıktı.
Veteriner teknisyeni Alper Çömlek, köpeğin kısa sürede barınağın maskotu haline geldiğini belirtti. "Maylo yaklaşık 7 aydan beri bizde. Psikolojisi bozuktu ilk geldiğinde. Kısırlaştırma işlemini yaptırdık. Sahiplendirmeyi bekledik. Fakat sahiplenen olmadı" dedi.