Başkan Erdoğan Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret etti! Yanına topla gelen Maylo'yla dakikalarca oynadı





O anları sosyal medya hesaplarından, "İsmi Maylo... Bugün ziyaret ettiğim, Beykoz Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost... Her topu havada kaptı" notuyla paylaştı. Maylo'nun sahibi tarafından sokağa terk edildiği ortaya çıktı.