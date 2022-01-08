İşletmeler dikkat! Çevresel gürültünün değerlendirilme kriterlerindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, "çok hassas" kullanım alanlarındaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin bir yıl içerisinde tüm cepheleri ile tavanının kapalı hale getirilmesi gerekecek. Açık ve yarı açık yeni eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

"Hassas" kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde de 24.00-07.00 saatlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaklandı. Canlı müzik yayınına izin verilen saatlerde ise yönetmelikle belirlenen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülebilecek.