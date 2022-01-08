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    • Güncel
    • 08.01.2022 09:20
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    • 08.01.2022 09:30
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    Kar yağışı ve sağanak yağmur kapımızda! Hafta sonu planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber

    Son dakika haberi... Hafta sonu planı yapanlar hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu yurdun batı ve iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'nun batısında kar şeklinde olacak.

    Kar yağışı ve sağanak yağmur kapımızda!

    Son dakika hava durumu tahmini geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    TRAKYA İÇİN SAĞANAK UYARISI
    Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

    Bugün yurdun batı kesimlerinde yağış etkili olacak. Yağışların Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

    Yarın ise Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış bekleniyor. Yağışlar Güney Ege, Doğu ve Batı Akdeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'nun batısında kar şeklinde olacak.

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE
        Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 16°C

        Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 11°C

        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 12°C

        Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 16°C

        Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 17°C

        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AKDENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

            ADANA °C, 20°C

            Parçalı bulutlu

            ANTALYA °C, 15°C

            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY °C, 16°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ISPARTA °C, 10°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 7°C

            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            AMASYA °C, 12°C

            Parçalı bulutlu

            ÇORUM °C, 12°C

            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 13°C

            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 14°C

            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            ERZURUM °C, 2°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 2°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 7°C

            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 4°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 10°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 12°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 11°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 15°C

            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Güncel Kar yağışı ve sağanak yağmur kapımızda! Hafta sonu planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber
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