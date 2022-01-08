Bakan Kurum, Antalya ve Muğla'da bin 350 köy evi ve 750 ahır inşa edildiğini söyledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10. günde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören ve inşaatları devam eden Kalemler ve Demirciler mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Kurum, "İnşaatlarımız fiilen tüm mahallelerde başladı. Arsalardaki sorunların halledilmesi, vatandaşların mutabakatlarıyla inşaatlarımızı başlattık. 2-3 ay içinde evlerini etaplar halinde bitirip teslim etmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Kurum, önemli bir adım atarak yangından etkilenen bölgelerdeki yerleşimlerin etrafında, yangına karşı tedbir almak üzere tampon bölgeler oluşturulmaya başlandığını sözlerine ekledi.