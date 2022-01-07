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    • 07.01.2022 14:52
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    Teröre 'Eren' darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Türkiye'nin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Eren Kış-4 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Teröre ’Eren’ darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Eren Kış-4 operasyonları kapsamında Hakkari merkezine bağlı Oğul köyü kırsalında uçaksavar ile RPG-7'lerin yanı sıra çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Oğul köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Teröre 'Eren' darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi


    Operasyonda bir 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir Bixi silahı, 3 AK-47 ve 23 şarjör, 1760 çeşitli çaplarda mühimmat, 60 RPG-7 mühimmatı, 3 jeneratör,

    14 gaz maskesi, 100 küçük boy akü, 30 el bombası fünyesi, bir kuru sıkı tabanca, bir el telsizi, iki el bombası ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, muhtelif sağlık ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

        "İNANÇLI VE KARARLI" ŞEKİLDE DEVAM EDECEK


        Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile "inançlı ve kararlı" şekilde devam edildiği vurgulandı.

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