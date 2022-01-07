1.2 milyar dolarlık yatırım Mazıdağı’nın kaderini değiştirdi: Eti Bakır’ın tesisi suç oranını yüzde 80 düşürdü!

Güneydoğu'ya yapılan yatırımlar meyvelerini verirken sosyal etkilerini de hissettirmeye başladı. Bu kapsamda Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır'ın Mardin'in Mazıdağı ilçesine 1.2 milyar dolarlık yatırımla kazandırdığı Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, bölgenin çehresini değiştirdi.
DÜNYADAKİ ÜRETİMİN YÜZDE 2'Sİ
Otomotiv, bilgisayar, telefon bataryaları başta olmak üzere pek çok sektör için kritik öneme sahip kobaltın dünyada yüzde 2'sinin tek başına üretildiği tesiste, yılda 2.500 ton kobalt üretimi gerçekleştiriliyor. Yeni teknolojilerde en kritik girdilerden biri olan kobaltı üreten tesis, aynı zamanda Güneydoğu için de çok stratejik bir konumda bulunuyor. Yaklaşık 9 bin nüfuslu Mazıdağ'da 1.500 kişinin istihdam edildiği tesiste, 1.100 Mazıdağlı çalışıyor. Tesis dolaylı istihdamla birlikte tüm ilçe nüfusunun hayatına dokunurken, bölgede suç oranlarının da yüzde 80 düştüğü görülüyor. Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisinin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, bölgede ekonomi ve istihdamın gelişmesiyle birlikte kalkınmanın hızlandığını belirterek, "Burada istihdamda önceliğimiz yerel halk oldu. 1.500 çalışanımızın 1.100'ü Mazıdağı'ndan. Çalışanların aileleri ve dolaylı istihdamı da eklediğimizde bu sayı 8 binlere yaklaşıyor. İlçe merkezinin nüfusunun 9 bin olduğunu düşündüğümüzde bu tesisin ilçe ve bölge için önemi daha da ortaya çıkıyor" dedi.
SUÇLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Bölgede tesisle birlikte suç oranlarında da ciddi bir düşüş görüldüğünü anlatan Kayışoğlu, "Savcılıktan aldığımız bilgiye göre Mazıdağı'nda gasp, terör örgütüne katılım, cinayet gibi tüm suçlarda gözle görülür bir düşüş yaşanmış. Yılda ortalama 1.000 dosya savcılığa intikal ederken bu sayı son 2-3 yıldır 200'e kadar gerilemiş" diye konuştu.
İNGİLTERE'DE FABRİKA ALDIK
Otomotiv bataryası ve bilgisayar pilleri başta olmak üzere pek çok sektör için kritik öneme sahip kobaltın dünyada sadece 120 bin ton üretimi olduğunu anlatan Kayışoğlu, "Üretimimizi artırmak için 2020'de İngiltere'deki ICoNIChem şirketini satın aldık. Uzun vadede Türkiye'de 3 bin, İngiltere'de 2 bin ton kobalt üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.