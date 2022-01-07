Cuma mesajları 7 Ocak 2022 dualı, anlamlı! En yeni, güzel, hadisli resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Cuma mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün tüm illerden Müslüman vatandaşlar camilere giderek cemaatle Cuma namazı ibadetini yerine getirecek ve bu özel güne sevdiklerini de davet etmek isteyenler 2022 yılının ilk Cuma mesajlarını SMS, Whatsapp üzerinden göndermek istiyor. En iyi ve unutulmaz Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
7 OCAK CUMA MESAJLARI GÜZEL VE ANLAMLI
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar...
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!