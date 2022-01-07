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    • 07.01.2022 07:55
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    Cuma mesajları 7 Ocak 2022 dualı, anlamlı! En yeni, güzel, hadisli resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Cuma mesajları, sözleri!

    Cuma mesajları 7 Ocak 2022 dualı, anlamlı araştırmaları tüm illerden vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde hız kazandı. 2022 yılının ilk Cuma’sına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayan Müslüman alemi bu özel günü sevdiklerine de hatırlatmak onları ibadete davet etmek istiyor. Bu özel günde yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Uzakta olan sevdikleri için en yeni, güzel, hadisli resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Cuma mesajları, sözleri göndermek isteyenler haberimizden mutlu edecek Cuma mesajlarına ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Cuma mesajları 7 Ocak 2022 dualı, anlamlı!

    Cuma mesajları 7 Ocak 2022 dualı, anlamlı! En yeni, güzel, hadisli resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Cuma mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün tüm illerden Müslüman vatandaşlar camilere giderek cemaatle Cuma namazı ibadetini yerine getirecek ve bu özel güne sevdiklerini de davet etmek isteyenler 2022 yılının ilk Cuma mesajlarını SMS, Whatsapp üzerinden göndermek istiyor. En iyi ve unutulmaz Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    7 OCAK CUMA MESAJLARI GÜZEL VE ANLAMLI

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar...

    Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

    Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

    Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

    Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

    Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

    Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

    Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!

        Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

        Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

        Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

        Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

        Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

        Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

        Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

        Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

        Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

        Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.

        Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

        Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

        "Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagısla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
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        Haberler Güncel Cuma mesajları 7 Ocak 2022 dualı, anlamlı! En yeni, güzel, hadisli resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Cuma mesajları, sözleri!
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