Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.01.2022 08:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 08:40
    ABONE OL

    Adana'da DEAŞ operasyonu! 7 kişi hakkında gözaltı kararı

    Adana'da emniyet güçleri tarafından yürütülen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Adana’da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın operasyonlarla dağılan "Yamaçlı grubu"nun yeninden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığını tespit etti.

    Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler söz konusu adreslere baskın düzenledi.

    Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

    Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Zillet’e anket şoku! Yüzde 20’yi bile geçemediler
    Haberler Güncel Adana'da DEAŞ operasyonu! 7 kişi hakkında gözaltı kararı
        SON DAKİKA