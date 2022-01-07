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    • 07.01.2022 08:50
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    Cuma hutbesi konusu nedir Diyanet? 7 Ocak Cuma hutbesi konusu tam metni Türkçe Arapça indir! Tövbe: Günahlardan Arınma İradesi

    Cuma hutbesi konusu nedir Diyanet? Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm illerden Müslüman alemi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her hafta yayınladığı Cuma hutbesini görmek ve içeriğini okumak istiyor. Bugün Cuma namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar hutbeyi okuduktan sonra ibadetlerini yerine getirecek ve Diyanet Türkiye genelinde tüm camilere Cuma hutbesini gönderdi. Bu haftanın konusu “Tövbe: Günahlardan Arınma İradesi” olarak belirlendi. 7 Ocak Cuma hutbesi konusu tam metni Türkçe Arapça indir seçeneğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Cuma hutbesi konusu nedir Diyanet?

    Cuma hutbesi konusu nedir Diyanet? 7 Ocak Cuma hutbesi konusu tam metni Türkçe Arapça indir sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın konusu olarak "Tövbe: Günahlardan Arınma İradesi" belirledi. Her hafta yayınlanıp illerin camilerine gönderilen ve Cuma namazı kılınmadan önce Müslüman aleminin indirip okuduğu Cuma hutbesi 7 Ocak yayınını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    7 OCAK DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

    TÖVBE: GÜNAHLARDAN ARINMA İRADESİ

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlerine koyar..."

    Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Günahından tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir."

    Aziz Müminler!

    İnsanoğlundan istenen daima iyiye ve güzele yönelmesidir. Yüce Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmesidir. Ne var ki insan bazen, bilerek veya bilmeyerek günaha sürüklenir. Zira o, hem iyiye hem de kötüye meyilli yaratılmıştır. Cenâb-ı Hakk'ın kullarına lütfettiği tövbe ise günahlardan kurtulmak için bir rahmet ve umut kapısıdır.

    Kıymetli Müslümanlar!

    Tövbe, nefsimizle hesaplaşmak, içtenlikle ve samimiyetle günahlardan pişmanlık duymaktır. Hata ve günahta ısrar etmemek, bir daha onlara dönmeme kararlılığını göstermektir. Hevâ ve hevesimizin esiri olmamaya söz vermektir. Tövbe, günahlarla kirlenen yüreklerimizi paslarından arındırmaktır. Yenilenmek ve tertemiz bir başlangıç yapabilmektir. Yüce Rabbimizin sevgisine, hoşnutluğuna talip olmaktır.

        Değerli Müminler!

        Günahları örten, çok affedici ve bağışlayıcı olan Yüce Mevlâmız bizleri tövbeye davet ediyor:

        وَتُوبُٓوا اِلَى اللّٰهِ جَم۪يعاً اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

        "Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!"

        Öyleyse geliniz, tövbelerimizi dilimizden kalbimize indirelim ve içtenlikle "Tevvâb" olan Rabbimize yönelelim. Gönülden, nasûh tövbelerle kalben ve ruhen arınalım, Rabbimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirelim. O'na layık bir kul olamadığımız için nedametle ve gözyaşlarıyla tövbe ve istiğfar edelim. Allah Resûlü'ne yaraşır bir ümmet olamadığımız için af dileyelim. Yeryüzünde kötülüğü engelleyemediğimiz, iyiliği hâkim kılamadığımız için bağışlanma isteyelim. Dilimizle işlediğimiz yalan, gıybet ve kötü sözler için tövbe edelim. Harama uzanan ellerimiz, günaha giden ayaklarımız için bağışlanma dileyelim. Gözümüzü, kulağımızı haramdan sakınamadığımız için istiğfar edelim. Kalbimizi kaplayan kin, haset, kibir, bencillik gibi kötü hasletler için tövbe edelim. Ömrümüzü salih amellerle bereketlendiremediğimiz için tövbe ve istiğfar edelim; bıkmadan, yorulmadan.

        Aziz Müslümanlar!

        Hutbemi Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği tövbe-istiğfarın en güzeliyle bitiriyorum. Söylediklerimi lütfen içinizden tekrarlayınız: "Allah'ım, benim Rabbim sensin, senden başka ilâh yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla, çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur."

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        Cuma namazının hükmü nedir?

        Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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