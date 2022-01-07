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    • 07.01.2022 09:08
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    • 07.01.2022 09:15
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    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sarı kod uyarısı! 7 Ocak hava durumu

    Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. 4 il için sarı uyarıda bulunan Meteorolojinin 7 Ocak verilerine göre Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 7 Ocak yurtta hava durumu...

    Meteorolojiden sarı kod uyarısı! 7 Ocak hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    METEOROLOJİDEN SARI UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale için sarı uyarıda bulundu.

        SARI UYARI NEDİR?

        Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

        BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile ile Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA °C, 15°C
        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 10°C
        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 13°C
        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 16°C
        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C
        Çok bulutlu

        İZMİR °C, 16°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 11°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri, Mersin'in batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ADANA °C, 19°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 17°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ISPARTA °C, 13°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ANKARA °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KONYA °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin (Sinop hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU °C, 12°C
            Çok bulutlu

            DÜZCE °C, 17°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 11°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                AMASYA °C, 12°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ÇORUM °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                SAMSUN °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                TRABZON °C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                Meteorolojiden sarı kod uyarısı! 7 Ocak hava durumu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

                ERZURUM °C, 3°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu

                KARS °C, 2°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu

                MALATYA °C, 5°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu

                VAN °C, 5°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 10°C
                Parçalı bulutlu

                GAZİANTEP °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                SİİRT °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 12°C
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                Haberler Güncel Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sarı kod uyarısı! 7 Ocak hava durumu
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