Başkan Erdoğan milli muharip uçağı için tarih verdi! 2023'de hangara çıkacak...





İnsansız hava aracı istedik, vermediler. Biz de Bayraktar'ı, ANKA'yı, Akıncı'yı, Aksungur'u yaptık. Mühimmat istedik, vermediler. Biz de Mam'ı, Som'u, Teber'i yaptık. Füze istedik, vermediler. Biz de Bora'yı, Atmaca'yı, Bozdoğan'ı yaptık. Hava savunma sistemi istedik, vermediler. İlk etapta başka ülkeden aldık, şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. İHA'larda kullandığımız kameraya ambargo koydular. Sandılar ki böyle yapınca biz İHA'ları kullanamayacağız. Onu da kendimiz yaptık.