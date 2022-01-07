Başkan Erdoğan milli muharip uçağı için tarih verdi! 2023'de hangara çıkacak...

Başkan Erdoğan, TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde düzenlenen Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katıldı. Çok çarpıcı açıklamalar yaptı: Milli muharip uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz. 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız, Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.
İnsansız hava aracı istedik, vermediler. Biz de Bayraktar'ı, ANKA'yı, Akıncı'yı, Aksungur'u yaptık. Mühimmat istedik, vermediler. Biz de Mam'ı, Som'u, Teber'i yaptık. Füze istedik, vermediler. Biz de Bora'yı, Atmaca'yı, Bozdoğan'ı yaptık. Hava savunma sistemi istedik, vermediler. İlk etapta başka ülkeden aldık, şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. İHA'larda kullandığımız kameraya ambargo koydular. Sandılar ki böyle yapınca biz İHA'ları kullanamayacağız. Onu da kendimiz yaptık.
İŞTE ÖZELLİKLERİ:
Süpersonik hız
Dahili yuvarlarından tam vuruş
Havadan havaya muharebe menzili
Yapay zeka