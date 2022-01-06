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    • 06.01.2022 06:58
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    Milli savaş uçağı için büyük gün: Türkiye’yi uçuracak tesisler açılıyor!

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Tesiste, 150 mühendis, 850 teknisyen görev yapacak. Uzay Sistemleri Mühendislik (USM) Merkezi, 31 milyon lira yatırımla 390 günde tamamlandı.

    Milli savaş uçağı için büyük gün

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak.

    MMU Mühendislik Merkezi, 220 milyon lira yatırımla oluşturuldu. "Türkiye'nin beka projesi"nin yönetileceği merkezde 2 bin 300 kişi çalışacak. Yüksek güvenlikli çözüm ve teknolojilerle donatılan merkezde, mühendisler dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içinde gerçekleştirebilecek.

    65 bin metrekare alanı olan MMU Binası içinde spor merkezi, yemekhane ve otonom kütüphane gibi sosyal alanlar da yer alıyor. Resmi açılışı yapılacak Kompozit Üretim Binası ve yardımcı tesisler için 412 milyon liralık yatırım yapıldı.



        Söz konusu bina, Türkiye'nin en büyük kompozit tesisi ve dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisi olma özelliğine sahip bulunuyor. Kompozit Üretim Binası, ana üretim, boyahane ve yardımcı binalar olmak üzere 19 bloktan oluşuyor.



        Dünyadaki hava yapısalları kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahip tesiste, 150 mühendis, 850 teknisyen görev yapacak. Uzay Sistemleri Mühendislik (USM) Merkezi, 31 milyon lira yatırımla 390 günde tamamlandı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Sistem, yazılım ve donanım, tasarım, üretim, entegrasyon ve test laboratuvarlarını içeren USM'de 718 kişi görev yapacak.

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