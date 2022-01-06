Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.01.2022 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 12:21
    ABONE OL

    KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 KYK TC kimlik numarasına göre burs sorgulama nasıl yapılır?

    Üniversite öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği KYK burs ve kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yılın ilk Kredi Yurt Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 KYK TC Kimlik Numarasına göre burs sorgulama nasıl yapılır? İşte konuyaq dair merak edilen tüm detaylar...

    Öğrenciler müjde! Bugün hesaplarda

    KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihi öğrencilerin yeni yılla birlikte en merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konu hakkında bir açıklama yaptı. Peki, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 KYK TC kimlik numarasına göre burs sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022'nin ilk burs ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Umutlarınız, hayalleriniz ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için yeni yılda da tüm gücümüzle yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

    BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

    İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

    2022 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL?

    Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

    Lisans: 850 TL

    Yüksek Lisans: 1.700 TL

    Doktora: 2.550 TL

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

        Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Güncel KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 KYK TC kimlik numarasına göre burs sorgulama nasıl yapılır?
            SON DAKİKA