KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihi öğrencilerin yeni yılla birlikte en merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konu hakkında bir açıklama yaptı. Peki, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 KYK TC kimlik numarasına göre burs sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022'nin ilk burs ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Umutlarınız, hayalleriniz ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için yeni yılda da tüm gücümüzle yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
2022 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:
Lisans: 850 TL
Yüksek Lisans: 1.700 TL
Doktora: 2.550 TL