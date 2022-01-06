KPSS 2021/2 taban puanları! ÖSYM- KPSS 2021/2 ortaöğretim, lisans ve önlisans taban ve tavan puanları sorgulama araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercihleri alınan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/2 tercihlerin sonuçları az önce açıklandı ve hemen incelenmeye başlandı. İşte detaylar...
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS 2021/2 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU!
KPSS 2021/2 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.