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    • 06.01.2022 14:10
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    KPSS 2021/2 taban puanları! ÖSYM - KPSS 2021/2 ortaöğretim, lisans ve önlisans taban ve tavan puanları sorgulama!

    KPSS 2021/2 taban puanları araştırması hız kazandı ve sorgulamak isteyen adaylar merakla bilgileri öğrenmek istiyor. ÖSYM ÖSYM- KPSS 2021/2 ortaöğretim, lisans ve önlisans taban ve tavan puanları sorgulama ekranını erişime açtı. KPSS-2021/2 tercihleri 29 Aralık'ta sona ermişti ve kamu kurum, kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişi tarafından sonuçlar da heyecanla bekleniyordu. Beklenen gün geldi ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/2 tercih sonuçları belli oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    KPSS 2021/2 taban puanları!

    KPSS 2021/2 taban puanları! ÖSYM- KPSS 2021/2 ortaöğretim, lisans ve önlisans taban ve tavan puanları sorgulama araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercihleri alınan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/2 tercihlerin sonuçları az önce açıklandı ve hemen incelenmeye başlandı. İşte detaylar...

    KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

    KPSS 2021/2 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU!

    KPSS 2021/2 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KPSS NEDİR?

    Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

    Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

        a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

        b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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        Haberler Güncel KPSS 2021/2 taban puanları! ÖSYM - KPSS 2021/2 ortaöğretim, lisans ve önlisans taban ve tavan puanları sorgulama!
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