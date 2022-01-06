Koronavirüs pandemisi boyunca böylesi olmamıştı! Kuyruklar her geçen gün daha da uzuyor! Omicron'la beraber...

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün ilk versiyonu ve Delta varyantına göre daha hızlı bulaşan Omicron, Kovid-19 hastalığının daha hafif atlatılmasına neden olsa bile uzmanlar uyarılarını sürdürüyor. Türkiye'de resmi verilere göre vaka sayısı 60 bini geçti. Özellikle vaka sayısının katlanarak arttığı İstanbul'da hastanelerde test ve aşı kuyrukları uzamaya devam ediyor.
Omicron varyantının yüksek bulaşı hızıyla aşısızların tamamının virüsle tanışacağını söyleyen uzmanlar, bu varyantın özellikle 45 yaş altı grubu etkisi altına aldığını söylüyor. Hafif semptomlu hastalık seyrinin aşılar sayesinde oluştuğunu, nüfusun büyük bölümünün hastalıkla tanışacağını ve adeta toplumsal bağışıklığın ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu ifade ediyor.
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu, 26 Aralık'ta adeta bir kırılma yaşandığını söyledi ve "Bu tarihten önce günlük 500, 600 olan test başvurularımız 1200'ün üzerine çıktı. Aynı dönemde test pozitiflik oranı da yüzde 8-10 seviyesinden yüzde 23 seviyesine ulaştı. Virüs özellikle 45 yaş altı grupta etkisi altına almış durumda. Neyse ki hastalık seyri hafifi ilerliyor ve yatan hasta servislerimiz de korktuğumuz yoğunluk yok. Yılbaşı etkisini ise bugün ve yarın net olarak göreceğiz. Bugünden itibaren önümüzdeki 4 günlük süreçte vaka artışını katlandığını görebiliriz" dedi.