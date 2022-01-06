Koronavirüs pandemisi boyunca böylesi olmamıştı! Kuyruklar her geçen gün daha da uzuyor! Omicron'la beraber...

"GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan doktor Martin McKee, yaptığı açıklamada Omicron için "Kesinlikle Delta varyantından daha hafif. Ancak önemsiz bir hastalık olarak kabul edip göz ardı edebileceğiniz bir hastalık da değil" dedi. Bu varyant nedeniyle çok sayıda kişinin hastaneye yattığını hatırlatan McKee, "Ayrıca bazı ülkelerde çocukların da hastaneye yatırıldığına ve bazılarının ciddi şekilde hasta olduğuna dair veriler de var" dedi ve hükümetlerin sert önlemler almasını doğru bulduğunu belirtti.