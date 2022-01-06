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    • 06.01.2022 09:47
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    Son dakika: İETT otobüsü otobüs durağına çarptı! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yolcuların beklediği durağa daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen 1’i kadın 2 kişi yaralanırken, otobüsün altında ayağı sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    İETT otobüsü otobüs durağına çarptı! Yaralılar var

    Kaza, saat 08:30 sıralarında Eyüpsultan Hz. Halid Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa - Şişli seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı.

    İETT skandalları bitmek bilmiyor! Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı


    Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen S.G. ve H.B. yaralandı. Otobüsün çarpmasıyla S.G.'nin ayağı otobüsün altında sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı otobüs altında sıkışan S.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


    Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapatırken, kaza sonrası İETT sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


        Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kazada 2 yaralı olduğunu aktaran Kaymakam Kara, "Bir yaralı bacağından ciddi bir yara. Kazanın nedeni henüz belli değil, araştırılıyor. Hayati tehlikeleri yok. Sevindirici tarafı can kaybı olmaması" dedi.

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        Haberler Güncel Son dakika: İETT otobüsü otobüs durağına çarptı! Çok sayıda yaralı var
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