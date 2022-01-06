Son dakika: İETT otobüsü otobüs durağına çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kazada 2 yaralı olduğunu aktaran Kaymakam Kara, "Bir yaralı bacağından ciddi bir yara. Kazanın nedeni henüz belli değil, araştırılıyor. Hayati tehlikeleri yok. Sevindirici tarafı can kaybı olmaması" dedi.

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