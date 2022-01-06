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    • Güncel
    • 06.01.2022 14:44
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    • 06.01.2022 15:25
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    Başkan Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organı temsilcilerini yemekte kabul etti

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileri ile Çankaya Köşkü’ndeki yemekte bir araya geldi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğn yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile Çankaya Köşkü’ndeki yemekte bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

    İHA
    Başkan Erdoğan’dan önemli kabul!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan; yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi.


    Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabule; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, DDK Başkanı Yunus Arıncı katıldı.

    Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

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