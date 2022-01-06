CHP'li İBB müdürünün yaptığı magandalık pes dedirtti! Vatandaşı öldürmeye teşebbüs... Polis ekiplerine hakaret ve tehdit





'SEN KİMSİN ULAN'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "kasten yaralama" suçundan başlattığı soruşturma dosyasına göre, Vedat Sevimli isimli bir vatandaş, eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinden aracıyla çıkış yapmaya çalışırken, İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen aracının önünde durdu. Ailesiyle aracının içinde adeta mahsur kalan Vedat Sevimli, karşı taraf hareket etmeyince devam etmesi için kornaya bastı ancak hiç beklemediği olaylar zinciri de başlamış oldu. İddialara göre, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, hem ters yönden gelerek karşı aracın geçişine engel oldu, hem de camını indirerek "Sen kimsin ulan" diye bağırıp küfür ve hakaretler savurdu. Bunun üzerine Sevimli neden böyle davrandığını sormak için yanına gitti.