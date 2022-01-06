CHP'li İBB müdürünün yaptığı magandalık pes dedirtti! Vatandaşı öldürmeye teşebbüs... Polis ekiplerine hakaret ve tehdit

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün bir alışveriş merkezinde karıştığı olay şok etkisi yarattı. Kavganın detayları "pes" dedirtti. Olay, 1 Ocak'ta Ümraniye'de yaşandı.
'SEN KİMSİN ULAN'
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "kasten yaralama" suçundan başlattığı soruşturma dosyasına göre, Vedat Sevimli isimli bir vatandaş, eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinden aracıyla çıkış yapmaya çalışırken, İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen aracının önünde durdu. Ailesiyle aracının içinde adeta mahsur kalan Vedat Sevimli, karşı taraf hareket etmeyince devam etmesi için kornaya bastı ancak hiç beklemediği olaylar zinciri de başlamış oldu. İddialara göre, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, hem ters yönden gelerek karşı aracın geçişine engel oldu, hem de camını indirerek "Sen kimsin ulan" diye bağırıp küfür ve hakaretler savurdu. Bunun üzerine Sevimli neden böyle davrandığını sormak için yanına gitti.
'ÖLDÜRÜRÜM' DEYİP TETİĞİ ÇEKTİ
Karate, thai-boks gibi Uzak Doğu sporlarına ilgi duyan Öztürk, elinde silahıyla aracından inerek Sevimli'nin burnuna silahın kabzasıyla vurdu. Bununla da yetinmeyen Öztürk, silahı vatandaşın kafasına doğru tutarak, "Seni öldürürüm" dedi ve tetiği çekti. Şans eseri silah ateş almadı. Ancak silahın kabzasıyla talihsiz adamı darp etmeye devam etti. Saldırının ardından kaçmaya kalkışan Öztürk'ü güvenlik görevlileri durdurdu. Öztürk olay yerine gelen polislere de hakaret etti.