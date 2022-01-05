Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİHEK tarafından 3 koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik işlerinde çalıştırılacak 3 destek personeli alımı yapılacak.
Adaylar başvurularını 17-23 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere ilgili pozisyonlara yerleştirilecek.
- Güncel
- 06.01.2022 05:34
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- Son Güncelleme:
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- 06.01.2022 05:34
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 6 sözleşmeli personel istihdam edecek
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 6 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar başvurularını 17-23 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapacak. İş haberin tüm detayları...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6 sözleşmeli personel istihdam edecek.