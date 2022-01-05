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    • Güncel
    • 06.01.2022 05:34
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    • 06.01.2022 05:34
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    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 6 sözleşmeli personel istihdam edecek

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 6 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar başvurularını 17-23 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapacak. İş haberin tüm detayları...

    AA
    TİHEK 6 sözleşmeli personel istihdam edecek

    Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6 sözleşmeli personel istihdam edecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİHEK tarafından 3 koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik işlerinde çalıştırılacak 3 destek personeli alımı yapılacak.

    Adaylar başvurularını 17-23 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.
    Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere ilgili pozisyonlara yerleştirilecek.

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 6 sözleşmeli personel istihdam edecek
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