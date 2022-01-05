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    • 06.01.2022 01:48
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    Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın mutluluk gözyaşları: "700 kişi gece gündüz çalışıyor, daha iyisini yapacağız"

    Türkiye'nin gururu yerli otomobil Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas kentinde görücüye çıktı. Yerli otomobili tanıtan Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, yaptığı sunumun ardından gözyaşlarını tutamadı. Karakaş, "700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız" dedi.

    Togg’u tanıtan Karakaş’ın mutluluk gözyaşları

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi.



    Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş fuarda yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı.



    "DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
    Karakaş, 'Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı.



    LAS VEGAS'TA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
    Yerli otomobil Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), TOGG otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer aldı.




        Togg Sedan'ın ilk görüntüleri de Togg'un resmi Twitter hesabından, "Togg'un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?" notuyla paylaşıldı.



        YENİ LOGOSUYLA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
        Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da belirledi.



        Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.
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