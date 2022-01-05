Yüz yüze eğitim bitti mi, bitecek mi? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası okullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi

"ÖĞRETMENLERDE AŞILAMA ORANININ YÜKSEK OLMASI EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ"

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen sürecin yaklaşık 4,5 aydan beri çok başarılı şekilde sürdüğünü aktaran Özer, şöyle konuştu: "Bugün itibarıyla Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda Kovid-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Sadece Türkiye ortalamasından değil İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından bizimkisinin çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız.

Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 89,13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu an Türkiye'de yüzde 94'ler civarında."