Batuhan Yiğit öldü mü, nasıl öldü? Batuhan Yiğit kimdir, bulundu mu? Batuhan Yiğit'in katili kim? Müge Anlı son dakika

BATUHAN YİĞİT'İ KİM ÖLDÜRDÜ, KATİLİ KİM?

Batuhan Yiğit Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşıyordu. Bir kaç hafta sonra İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacaktı.

Kaybolduktan sonra arama çalışmaları başlatılmıştı. Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü. 6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan Yiğit'in annesi ve ablası 7. günde Müge Anlı'ya katılmıştı.

Acılı anne Fatma Yiğit programda, oğlunun İstanbul'a hemşire olarak atandığını ama bize uzak olduğu için gitmeye gönlü olmadığını söylemişti ve "Hep yanımızdaydı. Hep aile olarak beraberdik. Gideceği için duygusallığımı çok belli ettiğim için mi gitmek istemedi bilemedim. Kurban olduğum Allah'ım yardım etsin." diye konuşmuştu.