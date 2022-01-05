Batuhan Yiğit öldü mü, nasıl öldü? Batuhan Yiğit kimdir, bulundu mu? Batuhan Yiğit'in katili kim? Müge Anlı son dakika

Batuhan Yiğit kimdir, bulundu mu? Batuhan Yiğit öldü mü, nasıl öldü? Batuhan Yiğit'in katili kim? soruları yanıt buldu. Denizli'de 30 Aralık'ta evden arkadaşlarının yanına gitmek için çıkan hemşire Batuhan Yiğit 7 gündür her yerde aranıyordu. Ailesi Müge Anlı'ya çıkarak yardım istemişti. 7. günün sonunda arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Genç hemşirenin cansız bedeni ormanda bulundu. Türkiye'nin gündemine oturan Batuhan Yiğit cinayeti hakkında son dakika gelişmeler şöyle...
BATUHAN YİĞİT KİMDİR, BULUNDU MU?
Son dakika haberine göre Batuhan Yiğit'in cansız bedeni ormanda bulundu.
Denizli'de 30 Aralık günü arkadaşlarıyla buluşmak için ailesi ile kaldığı evden ayrılan Batuhan Yiğit'ten günlerdir haber alınamıyordu. 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit'tin ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istemişti.
Yiğit'in cansız bedeni ormanlık alanda boğazı ve elinin çeşitli yerleri kesilmiş halde bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından genç hemşirenin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BATUHAN YİĞİT'İ KİM ÖLDÜRDÜ, KATİLİ KİM?
Batuhan Yiğit Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşıyordu. Bir kaç hafta sonra İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacaktı.
Kaybolduktan sonra arama çalışmaları başlatılmıştı. Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü. 6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan Yiğit'in annesi ve ablası 7. günde Müge Anlı'ya katılmıştı.
Acılı anne Fatma Yiğit programda, oğlunun İstanbul'a hemşire olarak atandığını ama bize uzak olduğu için gitmeye gönlü olmadığını söylemişti ve "Hep yanımızdaydı. Hep aile olarak beraberdik. Gideceği için duygusallığımı çok belli ettiğim için mi gitmek istemedi bilemedim. Kurban olduğum Allah'ım yardım etsin." diye konuşmuştu.