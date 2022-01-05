İYİ Parti'den istifa edip kendi partisini kuran Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmek istenmiş, daha sonra yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. O dönem yaşananlar hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikat çeken iddialarda bulundu.

İYİ PARTİ ÇİZGİSİNDEN UZAKLAŞTI

İYİ Parti'nin kuruluş amacından saparak 'melez bir parti' olduğunu savunan ayan Özdağ, Akşener'in kendisini 'partiden çok kaba bir şekilde kovduğunu' söyledi.