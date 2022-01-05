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    • Güncel
    • 05.01.2022 23:43
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    • 05.01.2022 23:59
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    İYİ Parti'den istifa edip kendi partisini kuran Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

    İYİ Parti'deki FETÖ skandallarının ardından "İYİ Parti çizgisinden uzaklaşmıştır. İYİ Parti'den Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiyesi, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra başladı" diyerek istifa eden Ümit Özdağ, Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyerek İYİ Parti'nin kuruluş amacından saptığını söyledi.

    Özdağ’dan Akşener’e zehir zemberek sözler

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmek istenmiş, daha sonra yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. O dönem yaşananlar hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikat çeken iddialarda bulundu.

    İYİ PARTİ ÇİZGİSİNDEN UZAKLAŞTI
    İYİ Parti'nin kuruluş amacından saparak 'melez bir parti' olduğunu savunan ayan Özdağ, Akşener'in kendisini 'partiden çok kaba bir şekilde kovduğunu' söyledi.

    Kendisine yöneltilen, "Parti kurulduğundaki çizgisi neydi, ne nereye kaydı?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Kendi ifadeleriyle melez parti oldu. Bizim verdiğimiz söz, Türk milliyetçiliğini iktidara taşımaktı. Bir milli merkez olmaktı, olmadı." şeklinde konuştu.

    AKŞENER İMAJIMLA OYNADI
    Partililere uyarılarda bulunduğunu fakat hiçbir zaman dinlenmediğini ifade eden Özdağ, Akşener'in kendisiyle çalışmak istemediğini 'bir eleman yollatarak' söylediğini ifade etti.

        Özdağ, "Akşener benimle birlikte çalışmak istemediğini ifade etti. Nazik bir şekilde değil çok kaba bir şekilde. Elemanını yollattı, haber yolladı. Aday olmadığım kongrede üzerimi çizdirtti, benim üzerimden bir imaj operasyonu yaptı." sözlerine yer verdi.
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        Haberler Güncel İYİ Parti'den istifa edip kendi partisini kuran Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
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