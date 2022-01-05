SON DAKİKA: Siyasi partilerin üye sayıları! Zirvede 11 milyon 64 bin 747 kişiyle AK Parti var

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, faaliyette olan 120 partiden 91'inde 14 milyon 777 bin 588 üye yer alıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi.

120 PARTİDEN 91'İNDE ÜYE VAR 29'UNDA YOK

Başsavcılığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 3 Ocak 2022 itibarıyla faaliyette olan 120 siyasi partinin 91'inde toplam 14 milyon 777 bin 588 üye yer alıyor. 29 siyasi partinin ise üye kaydı bulunmuyor.