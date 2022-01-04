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    • Güncel
    • 04.01.2022 19:30
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    • 04.01.2022 19:37
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

    İSTANBUL'DA KORKUTAN ARTIŞ
    Günlük vaka sayılarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

    3 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                25 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    24 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu
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