Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DA KORKUTAN ARTIŞ

Günlük vaka sayılarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.