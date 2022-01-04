Antalya’da deprem mi oldu son dakika? 5 Ocak Antalya, Alanya’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Antalya depremi açıklaması…

"HAYAT ÜÇGENİ OLUŞTURMAK ÖNEMLİ"

Binaların yapımının deprem şartnamesine bağlı olduğunu dile getiren Özçelik, şunları söyledi;

"1998 yılında Türkiye, deprem şartnamesinde çok büyük ve kapsamlı bir değişikliğe gitmiş, daha sonraki yıllarda şartnamede yapılan revizelerle de çok daha güvenli binaların yapılması sağlanmıştı. 1998 Deprem Şartnamesi'nde yapılan değişiklikle Antalya 4. derece deprem bölgesinden daha büyük deprem tehlikesi olan 2. derece deprem bölgesine yükseltilmiş ve yeni yapılacak binaların buna göre yapılması sağlandı. Ancak 1998 yılından önce yapılan binalar için riskin büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için bu binalar mümkünse ivedi olarak güçlendirilmeli ya da kentsel dönüşümle yıkılarak yerlerine yenileri yapılmalıdır."

Günümüz teknolojisi ile depremi engellemenin ve zamanının belirlenmesinin mümkün olmadığına da değinen Doç.Dr. Özçelik, "Bununla birlikte deprem öncesi aldığımız tedbirlerle mal ve can kayıplarını en aza indirebiliriz. Yine deprem esnasında hızlıca daha önceden belirlediğimiz güvenli alana geçişlerde hayatımızı kurtarabilir" dedi.

Ev içeresinde hayat üçgeni oluşturabilecek olan buzdolabı, çamaşır makinesi, ranza gibi eşyaların hayatta kalma şansını arttıracağın vurgu yapan Özçelik, "Mobilya, dolap gibi eşyaların duvara monte edilmesi de deprem öncesi alınacak önlemler arasında sayılabilir. Ayrıca deprem esnasında güvenli bir binada oturup depremin geçmesini beklemek gereklidir" dedi.