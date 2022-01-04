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    Antalya’da deprem mi oldu son dakika? 5 Ocak Antalya, Alanya’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Antalya depremi açıklaması…

    Antalya’da deprem mi oldu son dakika? 5 Ocak sabahı vatandaşlar deprem olup olmadığına dair araştırmalarını hızlandırırken AFAD açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika haberine göre Antalya Alanya açıklarında korkutan bir deprem yaşandı. Peki 5 Ocak Antalya, Alanya’da kaç şiddetinde deprem oldu?

    takvim.com.tr
    Antalya’da deprem mi oldu son dakika?

    Antalya'da deprem mi oldu son dakika? 5 Ocak Antalya, Alanya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Antalya'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem yaşandı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son dakika açıklaması yaptı. İşte Antalya depremine ilişkin ayrıntılar...

    ANTALYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU? AFAD AÇIKLAMASI GELDİ!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    AFAD'ın verilerine göre saat 06.21'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın tüm ilçelerinden hissedilirken sosyal medyada çok sayıda mesaj yazıldı.

        "ANTALYA 2. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE"

        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özçelik, Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrasında yılbaşı öncesinde uyarılarda bulunmuştu.

        AÜ Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik, Akdeniz'de ardı ardına meydana gelen depremler sonrasında deprem risklerini değerlendirdi.

        Ülkemizin deprem kuşağı içerisinde yer alması nedeni ile deprem konusunun sürekli olarak güncel kaldığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Ülkemizin sınırları içerisindeki çok büyük bir bölge deprem tehlikesi altındadır. Haliyle deprem bizlere kendini unutturmuyor. Deprem oluşturma potansiyeli çok yüksek olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Van-Amasya-Bolu-İstanbul ve yine Van-Bingöl-Adıyaman-Hatay doğrultusunda oldukça aktif bir fay hattıdır. Bunun yanında Antalya'dan Bilecik'e doğru bir çizgi çizildiğinde bu çizginin batısında kalan illerimizin tamamı neredeyse deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerdir. Antalya şehir merkezi eski haritalandırmaya göre 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Batı sahil kesimlerine gidildikçe, özellikle Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Kale ilçelerimizin bulunduğu alanlar çok daha fazla deprem tehlikesi olan bölgelerimiz. Buralarda kesinlikle deprem olacağını biliyoruz ancak ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını bilemiyoruz" diye konuştu.

        "HAYAT ÜÇGENİ OLUŞTURMAK ÖNEMLİ"

        Binaların yapımının deprem şartnamesine bağlı olduğunu dile getiren Özçelik, şunları söyledi;

        "1998 yılında Türkiye, deprem şartnamesinde çok büyük ve kapsamlı bir değişikliğe gitmiş, daha sonraki yıllarda şartnamede yapılan revizelerle de çok daha güvenli binaların yapılması sağlanmıştı. 1998 Deprem Şartnamesi'nde yapılan değişiklikle Antalya 4. derece deprem bölgesinden daha büyük deprem tehlikesi olan 2. derece deprem bölgesine yükseltilmiş ve yeni yapılacak binaların buna göre yapılması sağlandı. Ancak 1998 yılından önce yapılan binalar için riskin büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için bu binalar mümkünse ivedi olarak güçlendirilmeli ya da kentsel dönüşümle yıkılarak yerlerine yenileri yapılmalıdır."

        Günümüz teknolojisi ile depremi engellemenin ve zamanının belirlenmesinin mümkün olmadığına da değinen Doç.Dr. Özçelik, "Bununla birlikte deprem öncesi aldığımız tedbirlerle mal ve can kayıplarını en aza indirebiliriz. Yine deprem esnasında hızlıca daha önceden belirlediğimiz güvenli alana geçişlerde hayatımızı kurtarabilir" dedi.

        Ev içeresinde hayat üçgeni oluşturabilecek olan buzdolabı, çamaşır makinesi, ranza gibi eşyaların hayatta kalma şansını arttıracağın vurgu yapan Özçelik, "Mobilya, dolap gibi eşyaların duvara monte edilmesi de deprem öncesi alınacak önlemler arasında sayılabilir. Ayrıca deprem esnasında güvenli bir binada oturup depremin geçmesini beklemek gereklidir" dedi.
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        Haberler Güncel Antalya’da deprem mi oldu son dakika? 5 Ocak Antalya, Alanya’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Antalya depremi açıklaması…
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