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    • 04.01.2022 16:10
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    Okullar kapanacak mı? Yüzyüze eğitim bitiyor mu, uzaktan eğitime mi geçilecek? MEB’ten online eğitim açıklaması geldi!

    Okullar kapanacak mı? Koronavirüs ile mücadele nedeniyle okullar uzun süre kapalı kalmış dersler online olarak gerçekleşmişti. Kontrollü normalleşme ile 6 Eylül’de yüzyüze eğitim başladı ve şimdi ise yeniden koronavirüs vakalarının artması, yeni varyantların görülmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci araştırmalarını hızlandırdı. tüm illerden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren açıklama geldi. Peki Yüzyüze eğitim bitiyor mu, uzaktan eğitime mi geçilecek? İşte MEB’ten gelen online eğitim açıklaması…

    takvim.com.tr
    Okullar kapanacak mı?

    Okullar kapanacak mı? Yüzyüze eğitim bitiyor mu, uzaktan eğitime mi geçilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB'ten online eğitim açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim döneminde yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tüm illerden milyonlarca öğrenci ve velisi koronavirüs vakalarının artması nedeniyle okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak edilmeye başlanmıştı. İşte son gelişmeler...

    OKULLAR KAPANACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenci ve velilerin merak ettiği 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç, oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı, toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük.

    En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı.

        Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor.

        Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."

        KABİNE TOPLANTISI'NDA BAŞKA ERDOĞAN DA DUYURMUŞTU!

        Okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi.
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        Haberler Güncel Okullar kapanacak mı? Yüzyüze eğitim bitiyor mu, uzaktan eğitime mi geçilecek? MEB’ten online eğitim açıklaması geldi!
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