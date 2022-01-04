Okullar kapanacak mı? Yüzyüze eğitim bitiyor mu, uzaktan eğitime mi geçilecek? MEB’ten online eğitim açıklaması geldi!

Okullar kapanacak mı? Yüzyüze eğitim bitiyor mu, uzaktan eğitime mi geçilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB'ten online eğitim açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim döneminde yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tüm illerden milyonlarca öğrenci ve velisi koronavirüs vakalarının artması nedeniyle okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak edilmeye başlanmıştı. İşte son gelişmeler...
OKULLAR KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenci ve velilerin merak ettiği 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç, oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı, toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük.
En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı.