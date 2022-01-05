SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz düşürme kararına halktan destek! Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na 10 puan fark attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimi arttırıp faizleri düşürmeye dönük yeni ekonomi politikasını açıkladıktan sonra arka arkaya bu konuyla ilgili adımlar da atmaya başladı.
Faizler düşürülürken vatandaşın döviz hesapları için dövize endeksli mevduat hesabı uygulaması getirildi. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gibi dar gelirli vatandaşları rahatlatmaya dönük kararlar alındı.
OYLARA YANSIDI
Sabah'ın haberine göre; 26-27 Aralık tarihleri arasında 3 bin 53 kişinin katılımı ile geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Başkan Erdoğan'ın ve parti yöneticilerinin önünde de bulunan araştırmaya göre yapılan bu işleri vatandaş takdirle karşıladı ve hem AK Parti hem de Cumhur İttifakının oylarında ciddi bir artış görüldü.