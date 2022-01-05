SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz düşürme kararına halktan destek! Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na 10 puan fark attı

OYLARA YANSIDI

Sabah'ın haberine göre; 26-27 Aralık tarihleri arasında 3 bin 53 kişinin katılımı ile geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Başkan Erdoğan'ın ve parti yöneticilerinin önünde de bulunan araştırmaya göre yapılan bu işleri vatandaş takdirle karşıladı ve hem AK Parti hem de Cumhur İttifakının oylarında ciddi bir artış görüldü.