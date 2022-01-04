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    2021 yılı ihracatında yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaşılarak tarih yazıldı!

    2021 yılı ihracatının yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaştığını belirten Başkan Erdoğan, ‘Hamdolsun, bu bir rekordur. 2022 hedefimizi de 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz’ dedi.

    İhracat tarih yazdı

    Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi rekora imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2021 toplam ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 32.9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Hamdolsun, bu bir rekordur" dedi. 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayan Erdoğan, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin sergilediği büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu kaydetti. Bu dönemde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 6.8 puan olarak gerçekleştiğini, böylelikle yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'sinin net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını belirten Başkan Erdoğan, ihracat artışının büyümedeki yansımalarının özellikle sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, istihdam gibi göstergelerde daha net görüldüğünü vurguladı. Sanayi üretim endeksinin Ekim'de yıllık bazda yüzde 8.5 artışla 143.6 seviyesine yükselerek rekor bir değere ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibariyle salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. OECD üyesi ülkelerin istihdam bakımından ancak 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toparlanması öngörülürken; Türk ekonomisi, dinamik yapısı ile salgın öncesi seviyelere hızla ulaşmayı başarmıştır" değerlendirmesini yaptı.



    12 AYIN 11'İNDE REKOR
    Geçtiğimiz yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla ülkemizin küresel ihracattan aldığı payın ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını anlatan Erdoğan, "İhracatımız, tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak Orta Vadeli Program hedeflerinin de ötesine geçmiştir" ifadesini kullandı. İnsanlık olarak 2 yıldır son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen Coronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık" diye konuştu.



    32 BİN YENİ İHRACATÇI
    Başkan Erdoğan, 2021'de ihracat ailesine katılan yeni firma sayısının 32 bini aştığını, 43 bin 264 firmanın da yeni pazarlara ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 il bulunurken, bu sayının 21'e yükseldiğini aktaran Erdoğan, 2021'de 81 ilin tamamı ihracat yaparken, 78 ilin bir önceki yıla göre ihracatını artırmayı başardığını, ihracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerine ulaşıldığını, en fazla ihracat artışının Amerika'ya olduğunu ifade etti. TL ile ticaret yapılan ülke sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Erdoğan, "2021 yılı itibariyle 205 ülke ve bölgeye, ihracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik" dedi.



        HEDEF 1 YIL ÖNCE AŞILDI
        Tıcaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da yer alan ihracat hedefine 1 yıl önce ulaştığını belirterek, "2021 yılı, ihracatla büyüyen Türkiye şiarımızın tam anlamıyla işlediği ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geldiği bir yıl oldu" dedi. İhracatla büyüyen Türkiye hedefi doğrultusunda var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Muş, "İhracatçılarımıza sağladığımız finansal desteklerin sayısını ve niteliklerini artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



        DAKİKADA 1.6 MİLYON DOLAR
        Türkıye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl miktar bazında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdıklarını belirterek, "174.3 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi yüzde 17 artırdık" dedi. Şu anda dakikada yaklaşık 1.6 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Gülle, hedeflerinin, 'dakikada 2 milyon dolar ihracat' olduğunu bildirdi. Gülle, "Tek bir derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve nihayetinde dış ticaret fazlası veren Türkiye... Bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.



        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 4 MÜJDE
        Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni yılın ilk müjdelerini verdi. 'Vatandaşımızı enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz' dedi. Başkan Erdoğan, emekli ve memura ek zam müjdesi verdi. "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 artış yaptık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'e çıkararak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizin maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullandı.



            ÜNİVERSİTE MEZUNUNU İŞE ALANA 100 BİN LİRA
            Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Vatandaşlara kömür yardımının, doğalgaz desteği olarak da verilebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."

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            Haberler Güncel 2021 yılı ihracatında yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaşılarak tarih yazıldı!
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