2021 yılı ihracatında yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaşılarak tarih yazıldı!

Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi rekora imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2021 toplam ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 32.9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Hamdolsun, bu bir rekordur" dedi. 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayan Erdoğan, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin sergilediği büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu kaydetti. Bu dönemde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 6.8 puan olarak gerçekleştiğini, böylelikle yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'sinin net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını belirten Başkan Erdoğan, ihracat artışının büyümedeki yansımalarının özellikle sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, istihdam gibi göstergelerde daha net görüldüğünü vurguladı. Sanayi üretim endeksinin Ekim'de yıllık bazda yüzde 8.5 artışla 143.6 seviyesine yükselerek rekor bir değere ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibariyle salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. OECD üyesi ülkelerin istihdam bakımından ancak 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toparlanması öngörülürken; Türk ekonomisi, dinamik yapısı ile salgın öncesi seviyelere hızla ulaşmayı başarmıştır" değerlendirmesini yaptı.
12 AYIN 11'İNDE REKOR
Geçtiğimiz yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla ülkemizin küresel ihracattan aldığı payın ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını anlatan Erdoğan, "İhracatımız, tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak Orta Vadeli Program hedeflerinin de ötesine geçmiştir" ifadesini kullandı. İnsanlık olarak 2 yıldır son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen Coronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık" diye konuştu.
32 BİN YENİ İHRACATÇI
Başkan Erdoğan, 2021'de ihracat ailesine katılan yeni firma sayısının 32 bini aştığını, 43 bin 264 firmanın da yeni pazarlara ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 il bulunurken, bu sayının 21'e yükseldiğini aktaran Erdoğan, 2021'de 81 ilin tamamı ihracat yaparken, 78 ilin bir önceki yıla göre ihracatını artırmayı başardığını, ihracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerine ulaşıldığını, en fazla ihracat artışının Amerika'ya olduğunu ifade etti. TL ile ticaret yapılan ülke sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Erdoğan, "2021 yılı itibariyle 205 ülke ve bölgeye, ihracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik" dedi.