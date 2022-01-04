2021 yılı ihracatında yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaşılarak tarih yazıldı!

Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi rekora imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2021 toplam ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 32.9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Hamdolsun, bu bir rekordur" dedi. 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayan Erdoğan, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin sergilediği büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu kaydetti. Bu dönemde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 6.8 puan olarak gerçekleştiğini, böylelikle yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'sinin net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını belirten Başkan Erdoğan, ihracat artışının büyümedeki yansımalarının özellikle sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, istihdam gibi göstergelerde daha net görüldüğünü vurguladı. Sanayi üretim endeksinin Ekim'de yıllık bazda yüzde 8.5 artışla 143.6 seviyesine yükselerek rekor bir değere ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibariyle salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. OECD üyesi ülkelerin istihdam bakımından ancak 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toparlanması öngörülürken; Türk ekonomisi, dinamik yapısı ile salgın öncesi seviyelere hızla ulaşmayı başarmıştır" değerlendirmesini yaptı.