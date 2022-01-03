Fabrikanın gece bekçisi ölü olarak bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Nazilli-Denizli karayolu üzerinde bulunan vinç imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır aynı fabrikada gece bekçiliği yapan 57 yaşındaki İsmail Bilara'ya akşam yemeği için pide getiren kurye, danışma binasının cam bölümüne pideyi koyduktan sonra ustasını arayarak bekçi İsmail Bilara'ya pideyi teslim edemediğini bildirdi.