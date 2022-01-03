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    • 03.01.2022 16:13
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    • 03.01.2022 16:13
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    İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu 3. gününde! Esnaf isyanda: Bu manzara kaç paraya satın alınabilir?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararıyla taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruklar, 3. günde de devam ediyor. Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur, manzaranın 2022 Türkiye'sine yakışmadığını ifade ederek, "5-6 kilometre kuyrukta ne bir tuvalet, ne bir mescit, ne en ufak insani ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan var. 'Bu manzara kaç paraya satın alınabilir?' derseniz, 1.250 lira ödeyip bu rezaleti satın alıyor arkadaşlar. Yetkilileri göreve davet ediyorum." dedi.

    Esnaf isyanda: Bu manzara kaç paraya satın alınabilir?

    Taksimetre ayar merkezlerinin önüne sabahın erken saatlerinde gelen taksiciler, kilometrelerce uzayan kuyruklarda sıralarını kaybetmemek için temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

    ESNAF İSYANDA
    Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur, manzaranın 2022 Türkiye'sine yakışmadığını ifade ederek, "5-6 kilometre kuyrukta ne bir tuvalet, ne bir mescit, ne en ufak insani ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan var. 'Bu manzara kaç paraya satın alınabilir?' derseniz, 1.250 lira ödeyip bu rezaleti satın alıyor arkadaşlar. Yetkilileri göreve davet ediyorum." dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ticaret Bakanlığıyla ortak soruşturma açmasından memnuniyet duyduklarını belirten Uğur, şunları kaydetti:

        "Bu manzaraya yetkililerin, müsaade etmemesi lazım. Herkes ticaret yapabilir ancak, bunu bir soyguna dönüştürmemek gerekir. O yüzden bu duruma sessiz kalan odayı da kınıyorum. Utanıyorum. İnsanlar pet şişeye ihtiyacını gidermiş. Böyle bir şey olamaz. Sadece ayar ücretinin fazla olması değil, arkadaşlarımız yevmiye kaybı da yaşıyor."

        Sırada bekleyen taksi şoförü Çetin Düzenli de ayar merkezlerinin ilçelere dağıtılarak yoğunluğun önlenebileceğini belirterek, güncelleme bedelinin de yüksek olduğunu söyledi.

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        Haberler Güncel İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu 3. gününde! Esnaf isyanda: Bu manzara kaç paraya satın alınabilir?
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