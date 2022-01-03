İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu 3. gününde! Esnaf isyanda: Bu manzara kaç paraya satın alınabilir?

Taksimetre ayar merkezlerinin önüne sabahın erken saatlerinde gelen taksiciler, kilometrelerce uzayan kuyruklarda sıralarını kaybetmemek için temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
ESNAF İSYANDA
Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur, manzaranın 2022 Türkiye'sine yakışmadığını ifade ederek, "5-6 kilometre kuyrukta ne bir tuvalet, ne bir mescit, ne en ufak insani ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan var. 'Bu manzara kaç paraya satın alınabilir?' derseniz, 1.250 lira ödeyip bu rezaleti satın alıyor arkadaşlar. Yetkilileri göreve davet ediyorum." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ticaret Bakanlığıyla ortak soruşturma açmasından memnuniyet duyduklarını belirten Uğur, şunları kaydetti: