İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu 3. gününde! Esnaf isyanda: Bu manzara kaç paraya satın alınabilir?

"Bu manzaraya yetkililerin, müsaade etmemesi lazım. Herkes ticaret yapabilir ancak, bunu bir soyguna dönüştürmemek gerekir. O yüzden bu duruma sessiz kalan odayı da kınıyorum. Utanıyorum. İnsanlar pet şişeye ihtiyacını gidermiş. Böyle bir şey olamaz. Sadece ayar ücretinin fazla olması değil, arkadaşlarımız yevmiye kaybı da yaşıyor."