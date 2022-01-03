Omicron hakkında çarpıcı bilgi! Bez maske Omicron’dan koruyor mu?

ABD'nin ünlü sağlık kuruluşu Mayo Clinic, artık tüm hastalarından ve ziyaretçilerden cerrahi maske, N95 ya da KN95 maskeleri takmalarını istiyor. Eğer kliniğe tek katlı kumaş maske ile gelinmişse bu maske cerrahi maske ile değiştiriliyor ve kişilerden bunu kumaş maskenin üzerine takmaları talep ediliyor.

Cerrahi maskeler Kovid-19'u polipropilen elektrostatik özelliğiyle bloke ediyor. N95 maskeler ise kumaş ve cerrahi maskelere göre daha yoğun bir fiber dokumasına sahiptir ve soluk alış verişle ortaya çıkan partikülleri çift yönlü olarak engeller.