Omicron hakkında çarpıcı bilgi! Bez maske Omicron’dan koruyor mu?

Ortaya çıkalı henüz çok uzun zaman olmasa da koronavirüsün son varytantı Omicron tüm dünyanın ortak gündemi haline geldi. Süper bulaşıcı varyant olarak adlandırılan ve neredeyse tüm ülkelerde baskın tün haline gelen Omicron'la birlikte Koronavirüs salgının kuralları da değişmeye başladı. Uzmanlar Omicron'a karşı çok önemli bir maske uyarısı yaptı...
Wall Street Journal'da yayınlanan son rapora göre tek katlı bez maskeler kişileri Omicron varyantından korumak için yetersiz kalıyor. bunun sebebi ise Omicron'un bulaşıcılığının salgının başından beri görmediğimiz kadar yüksek olması.
Dünya genelinde sayısız kişi kullanım rahatlığı, yıkanabilmesi ve hoş gözükmesi nedeniyle kumaş maske kullanmaya devam ediyor. Ancak bu maskeler Kovid-19 yayan partiküllerin sadece büyük olanlarını engelleyebiliyor ancak engellenmesi en zor olan daha küçük aerosol parçacıklarını tutamıyor.