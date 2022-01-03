Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda memur ve emekli maaşlarında ek zam konusunun da görüşülmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Ocak 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022 yılının ilk Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleşecek. Toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlaması bekleniyor.
Kritik toplantı öncesi milyonlarca işçi, memur ve emeklinin beklediği rakamlar açıklandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam, memur ve emekli maaşlarına da enflasyon farkının üzerinde artış yapılması beklentisini beraberinde getirmişti.
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonunda enflasyon rakamları ile netleşen 2022 emekli ve memur maaş zammıyla ilgili görüşlerini de açıklaması bekleniyor.