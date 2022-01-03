Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Ocak 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kritik toplantı öncesi milyonlarca işçi, memur ve emeklinin beklediği rakamlar açıklandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam, memur ve emekli maaşlarına da enflasyon farkının üzerinde artış yapılması beklentisini beraberinde getirmişti.

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonunda enflasyon rakamları ile netleşen 2022 emekli ve memur maaş zammıyla ilgili görüşlerini de açıklaması bekleniyor.