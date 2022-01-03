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    • 03.01.2022 12:32
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    • 03.01.2022 12:32
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    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Ocak 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geliyor. Kabine'nin gündeminde omicron varyantı başta olmak üzere emekli ve memura ek zam konuları görüşülecek. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslenecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Ocak 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda memur ve emekli maaşlarında ek zam konusunun da görüşülmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Ocak 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2022 yılının ilk Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleşecek. Toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

    Kritik toplantı öncesi milyonlarca işçi, memur ve emeklinin beklediği rakamlar açıklandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam, memur ve emekli maaşlarına da enflasyon farkının üzerinde artış yapılması beklentisini beraberinde getirmişti.

    Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonunda enflasyon rakamları ile netleşen 2022 emekli ve memur maaş zammıyla ilgili görüşlerini de açıklaması bekleniyor.

        MASADA EKONOMİ VAR

        Toplantının gündemi ekonomi olacak. Toplantıda dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler de ele alınacak. Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesinin masada olması bekleniyor.

        YILIN İLK KABİNESİ

        2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

        Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURKOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.
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        Haberler Güncel Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 Ocak 2022 Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
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