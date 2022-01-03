Avrupa'nın en kapsamlı ve en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor

TEK VE ÇİFT KİŞİLİK VİP ODALAR"

Hastanede sadece fizik tedavi alanında değil, inme gibi, geleneksel tıp gibi ayrı kliniklerin de bulunacağına işaret eden Prof. Dr. Memişoğlu, şu bilgileri vererek sözlerini sürdürdü: "Bu birimlerde insanlara geleneksel tıp uygulamaları yapılabilecek. İnme ile ilgili de acil müdahale yapılabilecek, inme (felç) ile ilgili destek verilecek. Bunun yanında palyatif servisimiz de olacak. Odaların hepsi, tek kişilik ve çift kişilik VİP odalar şeklinde dizayn edildi. İnsanlarımızın gerçekten kendisini evinde hissedebileceği, en iyi kalitede sağlık hizmeti alacağı ve en iyi uzmanlar ve hocalarımız tarafından da tedavilerinin yapılacağı bir alan olacak. İnşallah hedefimiz Mart gibi burada hizmete başlamak."