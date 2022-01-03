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    • 03.01.2022 16:45
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    • 03.01.2022 16:45
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    HDP saldırganı Muhammed Eren Sütçü için tutuklama talebi! Savcılık ev hapsine itiraz etti

    Son dakika haberi... HDP’ye silahlı ve bıçaklı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü için Sulh Ceza Hakimliği ev hapsi kararı verdi. Karara itiraz eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sütçü'nün tutuklanmasını talep etti.

    HDP saldırganı için tutuklama talebi

    Son dakika haberi... İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Bahçelievler İlçe Teşkilatı binasına bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, emniyet işlemleri ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



    Sütçü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alındıktan sonra "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    BAŞSAVCILIKTAN EV HAPSİNE İTİRAZ
    Hakimlik sorgusunun ardından Sütçü, hakkında ev hapsi kararı verildi.



    Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ev hapsi kararına itiraz edip, Sütçü'nün tutuklanmasını talep etti.

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    Haberler Güncel HDP saldırganı Muhammed Eren Sütçü için tutuklama talebi! Savcılık ev hapsine itiraz etti
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