Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyruklu vatandaşlara karşı ayrımcı davranışlarıyla gündeme geldi. Özellikle Suriye uyruklulara karşı belediye hizmetlerine zam yapma adımı tepki çekti.

Türk vatandaşlarının metreküp fiyatını 2,5 TL'den aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Mülteci ve sığınmacılara yönelik nefret dolu söylemleri olan Tanju Özcan'a mahkeme "dur" dedi. Bolu İdare Mahkemesi, her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Savunma süresi ise 10 gün olarak belirlendi.

Özcan, başörtülü bir kadına yönelik çirkin ifadeleriyle de gündeme geldi. Bu yüzden uyarı cezası istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ancak eksiklikler nedeniyle karar verilemedi.

Bugün yeniden toplanacak olan YDK, Özcan hakkında kesin kararını verecek.

Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik çirkin ifadeler kullanan Özcan, her kesimden tepki görmüş ve kınanmıştı.