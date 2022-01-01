Yeni yılda Meclis'te yoğun mesai: Öğretmenlik meslek kanunu, yargı paketi, spor yasası ve kripto para düzenlemesi...

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi de Meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre öğretmenlik mesleği, kariyer sistemiyle 4 grupta sınıflandırılacak, uzman ve baş öğretmenlerin maaşlarında artış olacak. Göstergeler ise 3 bin 600'e yükseltilecek.

6'NCI YARGI PAKETİ GÜNDEME ALINACAK

Yeni yılda yargıda reform çalışmaları da devam edecek. Hazırlanan 6'ncı yargı paketi, kısa zamanda Meclis gündeminde olacak. Bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak.