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    • Güncel
    • 01.01.2022 10:41
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    • 01.01.2022 10:46
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    Yeni yılda Meclis'te yoğun mesai: Öğretmenlik meslek kanunu, yargı paketi, spor yasası ve kripto para düzenlemesi...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun çalışma temposunu 2022 yılında da sürdürecek. Öğretmenlik meslek kanunundan, yargı paketine kadar birçok başlık genel kurul gündemine gelecek. Spor yasası ve kripto para düzenlemesi de bu başlıklar arasında olacak. Gündemin ilk sırasında stokçulukla mücadele teklifi olacak.

    Yeni yılda Meclis’te yoğun mesai

    Yeni yılda Meclis'i yoğun bir mesai bekliyor. Gündemin ilk sırasında stokçulukla mücadele teklifi olacak. Komisyondan geçen teklif Genel Kurulun gündemine gelecek.

    Düzenleme stokçuluk yaptığı belirlenenlere 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası öngörüyor.

    Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi de Meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre öğretmenlik mesleği, kariyer sistemiyle 4 grupta sınıflandırılacak, uzman ve baş öğretmenlerin maaşlarında artış olacak. Göstergeler ise 3 bin 600'e yükseltilecek.

    6'NCI YARGI PAKETİ GÜNDEME ALINACAK
    Yeni yılda yargıda reform çalışmaları da devam edecek. Hazırlanan 6'ncı yargı paketi, kısa zamanda Meclis gündeminde olacak. Bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak.

    KULÜP BAŞKANLARI KENDİ DÖNEMLERİNDEKİ BORÇLARDAN SORUMLU OLACAK
    Spor yasası teklifi ise kulüplerin borçları ve menajerlik sistemini ele alacak. Kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak.

    KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ
    Yeni yılda kripto para yasasına ilişkin bir düzenleme de yapılacak. Kripto para platformları ve hizmet sağlayıcılarına izin yetki belgesi ve vergi alınması gibi konular teklifte yer alacak.

    Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için hizmet sunucu şirketlere şeffaflık şartı teklifte olacak.

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    Haberler Güncel Yeni yılda Meclis'te yoğun mesai: Öğretmenlik meslek kanunu, yargı paketi, spor yasası ve kripto para düzenlemesi...
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